どんなシーズンでも、出だしは重要だ。巻き返しを図るなか、新しい環境に挑んだとあれば、なおさらだろう。それだけに、ゴールという結果につながらなかったのは痛手だ。この夏、リーグ・アンのレンヌからチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍した古橋亨梧は、８月８日に行われたイプスウィッチとの開幕戦で先発出場した。77分に交代し、ベンチに下がっている。１月にセルティックからレンヌに移籍し