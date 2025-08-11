◆パ・リーグロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリン）３連敗中でパ・リーグ最下位のロッテは、継投が裏目に出て６回に勝ち越しを許した。先発のボスは、５回まで９２球を投げて６安打１失点、５奪三振と粘投。４回に１死一塁から太田に中堅の頭を越える適時二塁打を浴びて先取点を献上したが、直後の４回裏に池田の左犠飛で追いつき、同点のままマウンドを降りた。１―１の６回には２番手で小野が登板。これまで３２