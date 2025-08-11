フィギュアスケートサマーカップ第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）ジュニア女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の島田麻央（木下グループ）が１５１・４７点をマークし、合計２１９・２８点で優勝した。今季初戦ながら圧巻の滑りを披露。世界ジュニア選手権３連覇の強さを見せた。「このような演技ができるとは思っていなかった。うれしさとビックリが大きい」と笑みを浮かべた。「