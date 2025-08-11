◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦柴田尊文（判定３―０）平安山太樹（１１日・エディオンアリーナ大阪第２競技場）日本ウエルター級６位、ＷＢＯアジアパシフィック同級１３位の柴田尊文（２６）＝グリーンツダ＝が、昨年１２月の試合で引き分けている平安山太樹（へんざん・たいき、３７）＝オキナワ＝と再戦し、判定３―０で勝利した。プロ通算成績は柴田が９勝（６ＫＯ）２敗１分け、平安山が７