8·î11Æü¤Ï»³¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÀÅ²¬¸©Â¦¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤«¤éÅÐ»³µ¬À©¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³³«¤­¤«¤é1¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢ÅÐ»³µÒ¤Ïµ¬À©¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³¤ÎÆü ÉÙ»ÎÅÐ»³¤ÎÍÍ»Ò ¡ãÅÐ»³µÒ¡ä ¡ÖÄº¾å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤¾¡× ¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢ÉÙ»ÎµÜ¸ý¸Þ¹çÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÐ»³µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©Â¦¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÅÐ»³µ¬À©¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¢§ÉÙ»Î»³¤Î¥ëー¥ë¤Ê¤É¤Î»öÁ°³Ø½¬¤ò