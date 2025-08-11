11Æü¤â¹ß¤êÂ³¤¤¤¿±«¡£¹­Åç»ÔÃæ¶è¤Ç¤Ï¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î¹ß¿åÎÌ¡Ê11Æü16»þ¤Þ¤Ç¡Ë¤¬200¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏ¢Æü¤ÎÂç±«¤¬¸òÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î¹­Åç¡¦ÇîÂ¿´Ö¤¬±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿¼Ìë¡¢¹­Åç±Ø¤Î¹½Æâ¤Ç¤Ï°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¿Í¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¤Î¹­Åç±Ø¤Ç¤Ï¡Ä¢£ÉÊÀî¤«¤éÍè¤¿¿Í¡Ö¡ÊºòÌë¤Ï¡Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Î¤¤¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¢£¿·Âçºå¤«¤éÍè¤¿¿Í¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë30·ï¤¯¤é¤¤ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡£»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë