「戦後80年つなぐ、つながる」。広島と長崎に原爆が投下される前、静岡県島田市に模擬原爆が落とされました。その歴史を伝える企画展を開く学芸員がいます。戦争を知らない世代が次の世代につなぐために、大切にしたのは「触る」という体験です。 【写真を見る】島田市博物館で開かれている企画展 静岡県島田市博物館で開かれている戦争と原爆の記憶をたどる企画展です。 ＜岩崎アイルトン望さん＞ 「よければ触ってみてくださ