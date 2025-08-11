ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年8月11日（月・祝）〜8月17日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■牡牛座（おうし座）カード：カップの7（逆位置）幻想の霧が晴れ、現実が露わになる。これまで甘美