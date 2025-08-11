¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¼ã¤¤À±¤ò°é¤à¹­Âç¤ÊÀ±·ÁÀ®ÎÎ°è¡¢Ìó16Ëü¸÷Ç¯Àè¤Î¡ÖN79¡×¡£Å·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î±ÒÀ±¶ä²Ï¡ÊÈ¼¶ä²Ï¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¡ÊÂç¥Þ¥¼¥é¥ó¶ä²Ï¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJWST¡Ë¤È¥Á¥ã¥ó¥É¥éXÀþ±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊChandra¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿À±·ÁÀ®ÎÎ°è¡ÖN79¡×¡ÊCredit: X-ray: NASA/CXC/Ohio State Univ/T. Webb et al.; IR: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Major¡Ë¡Û²èÁü¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥§¡¼