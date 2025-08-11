秋田朝日放送 県内は先週から猛烈な雨が降り、住宅などに被害が出ました。7月まで続いていた少雨から一転、乾いた農地が潤った農家は安堵の表情を浮かべます。 能代市檜山のアグリ檜山では、およそ６０ヘクタールの田んぼでコメを栽培しています。稲のほぼすべてに穂が実り、この時期らしい田園風景が広がっています。７月に雨が降ったのはわずか３日と少雨が影響して田んぼに水が行き届かず、出穂前の水が必要な時期