「全国高校野球選手権・２回戦、日大三３−２豊橋中央」（１１日、甲子園球場）令和の高校球児が熱戦を盛り上げた。雨中の激戦となった試合は日大三の４番・田中諒内野手（２年）が八回に左翼席への大会６号となる決勝ソロを放ち、節目の夏通算３０勝目を挙げた。白熱の展開が続く中、日大三の近藤優樹投手（３年）は豊橋中央の応援団のリズムに乗ってマウンド上で小刻みに体を揺らし、口元では「パー、パラッパー」とつぶや