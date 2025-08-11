「外食が多くて痩せられない…」と悩んでいる人は少なくないでしょう。でも実は、ちょっとした意識とメニュー選びの工夫で、“太らない外食習慣”はつくれます。大切なのは、カロリー計算よりも「満足感」と「バランス」。そこで今回は、我慢しすぎず痩せたい人に向けた、実践しやすい「外食ルール」を紹介します。🌼３食＋間食でOK！きちんと食べながら３ヶ月で−６kgを叶えた「ダイエット習慣」最初に「温かい汁物か野菜