秋田朝日放送 秋田市の大森山動物園で夏休み恒例の夜の動物園が開かれています。初日から多くの家族連れでにぎわいました。 この催しは昼間とは違う動物たちの様子を楽しんでもらおうと毎年開催されています。人気を集めていたのは夜行性のアムールトラです。昨夜は暑さで疲れているのか、じっとしていましたが、それでも子どもたちの行列ができていました。昼間は巣穴で休んでいることが多いヤマアラシも、夜になる