2025Ç¯¤Ë±éÉñ¾ì¤«¤é¶¥±é¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹âÃÎ±ØÁ°¶¥±é¾ì¡×¤«¤é¡¢°æ¾åÂö¸Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£º£ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤óÆü¹â Supported by °ò²°¶â¼¡Ïº¡×¤Ç¤¹¡£110¿Í¤ÎÍÙ¤ê»Ò¤Î¤¦¤Á¡¢3Ê¬¤Î2¤¬Æü¹âÂ¼½Ð¿È¤Î³§¤µ¤ó¡£±«¤ò½³»¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ê±éÉñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥Õ¤âÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ±ØÁ°¤Ï¶¥±é¾ì¤È¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¥Áー¥à¤¬¤³¤Á¤é¤ËÂ­¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¡¢¥¹¥Æー¥¸¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±«¤¬¤º¤Ã¤È¹ß