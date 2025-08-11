ややドル買い優勢、ユーロドル一時１．１６３９レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前、ややドル買いが優勢になっている。ユーロドルは一時1.1639レベルと本日の安値を広げている。ただ、値幅は限定的で、先週末ＮＹ終値水準の1.1641レベルに戻している。アジア午後には1.1676レベルまで本日の高値を伸ばす場面があった。 ポンドドルも1.3477レベルを高値に、足元では1.3450付近に小反落している。ドル円は147.