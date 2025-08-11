なんだか最近、夫の様子が変……そう感じたことはありませんか？もしかしたら、あなたの勘は当たっているのかもしれません。今回は、同僚女性から手作り弁当をもらってきた夫を妻が撃退した話をご紹介いたします。夫を狙う女の魔の手！「我が家には、毎日お弁当を持っていくことが日課になっている夫がいます。私も毎朝早起きして作っているのですが、ある日、夫のバッグからお弁当箱が2つ出てきたんです。私の作ったお弁当はこ