»³¤ÎÆü¤Î¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¸©ÅìÉô¤òÃæ¿´¤Ë9¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ËÂç±«·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤­¤ç¤¦¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Î©»³Ä®°²Ö²»û¤Ç120.5¥ß¥ê¡¢¾å»ÔÄ®Åì¼ï¤Ç103¥ß¥ê¤È¡¢100¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¸©ÅìÉô¤ò