お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみの結婚発表に触れた。この日は人気企画「１人賛否」で「ではまず、ほやほやの速報から。この撮影を行うぞってなる瞬間ぐらいに飛び込んできたニュースからいきます」と２人の結婚を取り上げた。粗品は「カズレーザーさんって、女性ファンも多いと思うんですよ。二階堂ふみもこれ