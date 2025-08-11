本格キャンピングカーやトレーラーと比べて、グッと身近に感じられるのが軽キャンパー。小回りの利くサイズで運転もしやすいし、価格の方も現実的、そしてかわいいルックスも魅力です。とはいえ車体が小さくなれば当然のことながら室内空間も狭くなる…。居住性を考えるとちょっと…なんて躊躇している人に、クレストビークルの新作「Livin’GLIDE（リビングライド）」（363万9000円〜391万4000円）をご紹介。見た目のコンパクトさ