スタジアムの入口に記念レンガを設置できるプランのイメージ（球団提供）横浜ＤｅＮＡと横浜スタジアムは、横浜スタジアムの５０周年記念プロジェクトの一環として「ＢＡＬＬＰＡＲＫＢＲＩＣＫＳＴＯＲＩＥＳ」を始動する。横浜公園、横浜スタジアムの歴史を未来へつなぎ、１００年先も人々が集い、愛され続ける場所を目指す。名前が入った記念レンガを５年間、ハマスタに設置する権利を販売する。期間は２０２６年４月〜