わたしたちの夏はまだこれから♡ やりたいことは、あれこれあるけれど今年はみんなの夏の過ごし方にちょっぴり変化あり。今回は、中村里帆・三浦理奈・本田紗来とともに、スピなスポット＆おうちでの「チルタイム」についてお届けします。日々の喧騒を忘れられる特別な時間を過ごしてみては？チル活のすすめわたしたちの終わらない夏。今この瞬間が何年先も思い出す、青春の日々になる。飲んだ帰りに、まだ離れがたくてみんな