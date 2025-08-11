増水した川で2人が行方不明になっている福岡県福津市から中継です。川本さん。 ■川本聖記者こちらの川が、高齢者2人が流されたという通報があった現場です。現在、雨はほとんど降っていません。私たちが昼前にこちらに到着した際に、通報したという方に話を伺うことができました。自宅の2階から川の様子を見ていたところ、人が流されているのを見つけ、すぐに消防や警察に通報したということです。ただ、川の流れが急になって