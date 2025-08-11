歌舞伎俳優の坂東玉三郎さん（75）が体調不良のため、出演している歌舞伎座『八月納涼歌舞伎』の第二部『火の鳥』を休演することを11日、松竹が発表しました。松竹は、「歌舞伎座『八月納涼歌舞伎』にて、第二部『火の鳥』（ひのとり）に出演を予定しておりました坂東玉三郎が体調不良のため、本日8月11日（月・祝）第二部『火の鳥』の舞台を休演し、本日第二部『火の鳥』が中止となりました。皆様には大変なご迷惑をおかけしてお