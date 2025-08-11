¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè6Æü2²óÀïË­¶¶Ãæ±û2¡¼3ÆüÂç»°¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¹Ã»Ò±à¡Ë½é½Ð¾ì¤ÎË­¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÌ¾Ìç¡¦ÆüÂç»°¤ÎÁ°¤Ë·òÆ®¤à¤Ê¤·¤¯ÇÔ¤ì¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¹¬±¿¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ç°ìÅÙ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¹â¶¶Âç´îÃÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î´é¥Þ¥Í¤ÇÆ®»Ö¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÆüÂç»°¤òÁê¼ê¤ËÅê¤²È´¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢8²ó¤ËÁê¼ê4ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡£Ë­¶¶¥Ü¡¼¥¤¥º