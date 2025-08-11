ノア１１日の川崎大会で、新日本プロレスの高橋ヒロム（３５）が菊池悠斗（２６）に完勝。延期になっていたＧＨＣジュニアヘビー級王座戦も改めて決定した。ヒロムは当初、今大会でＧＨＣジュニア王座戦に挑む予定だった。しかし、王者のＹＯ―ＨＥＹが左目の眼窟底骨折で大会を欠場し、試合が中止。代わって名乗りを上げた菊池と一騎打ちを行うことになった。試合は前に出てくる菊池をヒロムが巧みにコントロールする展開。