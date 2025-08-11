フィギュアスケートの世界ジュニア女王・島田麻央（１６＝木下グループ）が?貫禄の演技?を披露した。ショートプログラム首位で迎えたサマーカップ３日目（１１日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のジュニア女子フリーでは冒頭の４回転トーループ、続くトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。大技２本を決めきると、その後もミスなくまとめ切った。１５１・４７点を記録し、合計２１９・２８点で優勝を果たした島田