£±£±Æü¸áÁ°£¹»þ£µ£µÊ¬º¢¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤ÎÍè¥ë³¤³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤ÇÄà¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È£±£±£¸ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¶¿å³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶á¤¯¤ÎÉÍ¤ËÀîºê»ÔÂ¿Ëà¶è¤ÎÃËÀ­¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÆ±Æü¸áÁ°£·»þº¢¤Ë£±¿Í¤Ç¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ³¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÌ¼¤È¿Æ»Ò£²¿Í¤Ç£±£°Æü¤«¤éÆ±³¤¿åÍá¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£