◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が先発し、５回まで投げ５安打２失点で７敗目（３勝）を喫した。４回に先頭・ボスラーに四球を与えて４番・細川に右中間適時二塁打を浴びて先制を許すと、０―１の５回。この回の先頭・山本に１４２キロ、真ん中付近の直球を左翼席へ運ばれるソロを浴びた。戸郷はこの裏の攻撃で代打を送られて降板となった。戸郷は、試合前から「長いイニン