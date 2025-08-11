人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）今日は協調性が大切。自己主張がわがままにならないよう気を付けて。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）グループよりも1人で行動が◎。思わぬ発見がありそう。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）言葉選びに注意を。