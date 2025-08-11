¤ªËßµÙ¤ßÃæ¡¢¤Ò¤È¤­¤ï³èµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿Á¯µûÅ¹¡£Êª²Á¹â¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Î»²¹Í¤Ë¤â¤Ê¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡£¤½¤ì¤¬¡¢Åìµþ23¶èÌ±¤¬¡ÖµÙÆü¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤«¤±¤ë¾ÃÈñ¤ÎÌÜÅªÃÏ¡×¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Â­¤ò±¿¤ó¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¦°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£20Âå¤«¤é30Âå¤Î1°Ì¤Ï²£ÉÍ»ÔÌîÌÓÄ®¡£ÌîÌÓ¥Û¥ë¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤Ï2°Ì¤È