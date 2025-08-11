ノルディックスキー複合で五輪３大会連続でメダルの渡部暁斗（北野建設）が１１日、企業版ふるさと納税の制度を使い、故郷の長野・白馬村に約３０万円の寄付を行った。２２年９月からスタートしたエコパートナープロジェクトの一環で、白馬村の環境保全、次世代のスキー選手育成のために、マネジメント契約を結ぶファーストトラックを通じ納税。「もう結果を出すだけのアスリートは必要とされなくなってきている。活動を通して