◆イースタン・リーグ巨人―楽天（１１日・ジャイアンツタウン）巨人の堀田賢慎投手が、イースタン・楽天戦に先発。５回８６球を投げて５安打１失点、３奪三振で降板した。２回までは打者６人を完璧に封じる立ち上がり。３回は１死から青野に初安打を許したが後続を断ち、４回は１死一、二塁のピンチで阿部を遊ゴロ併殺に打ち取ってしのいだ。５回は２死一塁から石原の左翼線二塁打で二、三塁と得点圏に走者を背負った。ここ