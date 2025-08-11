◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）中日のマイケル・チェイビス内野手が青ざめた。初回に飛球を追い、三塁側エキサイトシートに体全体でダイブ。自身はすぐに立ち上がったが、９６キロの巨体と激突した観客が転倒しており、しばらくその場に立ち尽くした。この日は３０歳の誕生日。ウォーミングアップ中にはナインからもらったケーキのかぶり物を頭に乗せるなど意気揚々と試合に臨んだが、散々な一日