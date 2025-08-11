記録的な大雨となった熊本県内。7つの市と町に大雨特別警報が出され、玉名市と長洲町では15時間以上に及びました。行方不明者も出るなど各地で被害が相次ぎ、県内は緊迫した1日となりました。 線状降水帯が発生し、県内に降り続いた雨。熊本市の下通アーケードでは…。■吉田 佳記者「午前2時を回った下通アーケード。約100メートルにわたって冠水し川のようになっています」 熊本市中心部で