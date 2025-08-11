◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）巨人の横川凱投手が６回に登板して８球で３者凡退に抑えた。「気を負いすぎずにしっかりと攻める気持ちを持ってマウンドに上がりました。その結果３人で抑えられたので継続してやっていきたいと思います」と振り返った。０―２の６回から、同期の戸郷に代わってマウンドへ。先頭・細川を２球で二ゴロ。５番・チェイビスを遊ゴロ。６番・石伊を右飛とテンポ良く３