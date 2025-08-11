お小遣いじゃ足りないはずなのに、なぜこんなに買えるの……？」メイクに夢中な娘の様子を微笑ましく見ていたのも束の間、ある日、私の“タンス貯金”から2万円が消えていた。家族にも秘密にしていた貯金のはずが、誰かに見られていた……？ 疑いの矛先が向いたのは、他でもない娘だった。親として信じたい気持ちと、心に広がる不安。娘の変化と消えた現金、その違和感が重なっていく━━。『娘がお金を盗んだ話』第1話をごらん