【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は１０日、パレスチナ自治区ガザ北部のガザ市にあるシファ病院付近をドローン（無人機）で攻撃し、中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、同局の記者ら５人のほか計７人を殺害した。同局によると、死亡したのは、ガザから惨状を頻繁にリポートしてきたアナス・シャリフ記者（２８）やカメラマンで、病院の前に設置していたテントが攻撃を受けた。イスラエル軍は１０日、この攻撃を