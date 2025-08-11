太陽がまぶしく照りつける季節、ひんやりドリンクでほっとひと息つきませんか？エクセルシオール カフェから2025年8月14日（木）に登場する新作「マンゴーグリーンルイボスティー」は、果実感とお茶の軽やかさが楽しめる夏にぴったりのティードリンク。すっきりとしたグリーンルイボスに、マンゴーやナタデココ、レモネードのアクセントが加わり、飲むたびに心がときめく味わいで