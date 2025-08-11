◆ソフトバンク3―1日本ハム（11日、みずほペイペイドーム）3本柱の大トリの役目を見事に果たした。大関友久が6回4安打1失点で自身初の2桁勝利を達成。日本ハムとの首位攻防3連戦で有原航平、モイネロに続き10勝目を飾り「自分の最低限の仕事はできた。うれしく思っています」と表情が緩んだ。初回2死から万波中正に先制ソロ本塁打を浴び、二回も1死二塁のピンチを招くなど序盤は苦しんだ。「少しバタついてしまったけど、三