◆ソフトバンク3―1日本ハム（11日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃外野手（35）が代打で貴重な適時打を放った。小久保裕紀監督も「一番大きかったのは（中村）晃のタイムリー。あそこの3点目は非常に大きいタイムリーでした」と賛辞を惜しまなかった。1点リードの7回2死一、二塁。本拠地に中村晃の登場曲が流れると、ボルテージが最高潮に達した。ベテランは「こういう試合で1点差で守りに行く選手は絶対に緊