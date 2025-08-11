女優の松本まりかが主演を務めるテレビ朝日 金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』(毎週金曜23:15〜24:15)の第3話が8日に放送された。ドラマ『奪い愛、真夏』＝テレビ朝日提供8日放送の第3話では、真夏(松本)と時夢が、(安田顕)廃校の時計を修理するプロジェクトの事前視察で、誰もいない学校へ赴き2人きりに。まばゆい太陽が降り注ぐ廃校のプールに大はしゃぎで飛び込み、ついにお互いの気持ちを確かめ合った2人は、水面そして水中