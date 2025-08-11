新潟県内は前線の影響で佐渡や下越を中心に大雨となり、土砂が崩れるなどの被害が出ました。8月11日夜からは再び大雨の恐れがあり、厳重な警戒が必要です。 茶色く濁った濁流とともに橋の欄干近くにたまっていく流木。大気の状態が非常に不安定となり、県内は8月11日朝にかけて佐渡や下越を中心に大雨となりました。降り始めからの総雨量は佐渡市羽茂で183ミリ、新潟市中央区で157ミリとなり、24時間雨量でみると新潟市東区で8月