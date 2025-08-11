新潟の夏の風物詩『新潟まつり』3日間開かれ、8月10日の花火大会は雨のため中止になりましたが、新潟の夏を熱く盛り上げました。 今年も毎年恒例の大民謡流しで開幕した『新潟まつり』。94団体・約7400人の踊り手が揃いの浴衣に身を包み、新潟甚句に合わせ踊り流しました。また、万代橋の会場では佐渡おけさも披露され、佐渡島の金山が世界遺産に登録されて1周年を迎えた佐渡の熱気を伝えていました。【参加者（佐渡から）】「世