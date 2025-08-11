いよいよ8月13日、甲子園での初戦を迎える中越ナイン。7年ぶり12回目の出場となる中越の特長・注目選手を紹介します。 新潟県大会決勝戦では、去年の甲子園出場校・新潟産大附属を相手に1点差を争う好ゲームを制した中越。7年ぶり、県内最多タイの12回目の甲子園出場を決めた今年のチームは…【中越本田仁哉 監督】「お互いに自分の強みを出し合って、結束してまとまっているというのが特長・強みだと思う」そんな