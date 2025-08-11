º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç¤Ï¼Ö¤Î¿åË×¤¬Áê¼¡¤®¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ËÂç¤­¤Ê»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏ©¾å¤Ë¿åË×¤·¤¿¼ÖÀî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ»Ï©¢¨·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÍÍ»Ò ·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤âÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ë°æ¶ÜÀî¤¬±Û¿å¤·¤¿±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ Ìó5»þ´Ö¸å¡¢¿å¤¬°ú¤¯¤ÈÆ»Ï©±è¤¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÈï³²¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤³¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ーÅ¹¤Ç¤ÏÌó50Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Á´¤Æ¿å¤Ë¿»¤«¤ê¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ °æ¶ÜÀî¤ò¶´¤ó¤ÀÂÐ´ß¤Ç¤âÈï³²¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£ ¾¯¤Ê