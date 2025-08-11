まもなく迎えるお盆に向け需要が高まる“仏花”を紹介します。お盆の時期は仏花や墓花の需要が高まり、花全体の流通量は普段の3倍近くに増えます。しかし、今年は猛暑の影響も…【新花池田紀行 主任】「夏の暑さが厳しいこともあり、成長に被害が出た。墓花や仏花に使われるキク類は段を作る上で高さが必要になるが、出荷に満たない規格のものが出てしまうことで入荷量が落ちた」連日の猛暑でキクの生育が遅れ、例年に比べ入荷量