『相談するってむずかしい』（青山ゆみこ：文、細川貂々：漫画/集英社）発達障害による困りごとや、生きづらさを語り合う場を主催する漫画家・細川貂々氏と、心身の不調をきっかけに目的を持たない対話の場を作ったライター・青山ゆみこ氏。相談できなかった過去の自分を見つめ直し、おしゃべりをする場を作ったきっかけとは？ オープンダイアローグや当事者研究など、