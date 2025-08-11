520人が犠牲となった日航機の墜落事故から、あすで40年になります。例年「灯籠流し」が行われる墜落現場近くの川から中継です。群馬県上野村を流れる神流川の河原です。この川は、524人を乗せた日航機が墜落した「御巣鷹の尾根」の麓を流れています。河原にはLEDライトが並べられていて、事故のあった日付「8.12」の文字が静かに浮かび上がっています。こちらを訪れた遺族の方にお話しを伺いますと、「40年は経ったけど、山からの