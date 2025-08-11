ドル指数、先週末終値挟んで振幅ドル安水準離れず＝ロンドン為替 週明けのドル指数は、先週末終値を挟んで振幅している。アジア朝方には一時９８．２７５と先週末ＮＹ終値９８．１８０を上回る水準だった。しかし、その後は低下してアジア午後には９８．０３４のドル安水準をつけた。その後のロンドン時間には再び上昇、足元では９８．２６付近まで下げ渋った。 引き続き２１日線９８.４１９や１０日線９８．８３７を