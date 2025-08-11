中国では、いわゆる「いじめ」がエスカレートした未成年者による残虐な事件がしばしば発生している。その背景には、加害者側が「10代前半ならば処罰は軽い」と考えることや、社会のひずみが影響するなどの、複合的な要因がある。香港メディアの香港01が伝えた。四川省の江油市では7月22日、13歳、14歳、15歳の少女3人が14歳の少女に暴行を加えて負傷させる事件が発生した。加害者3人は被害者を使われていない建物に連れ込み、罵倒